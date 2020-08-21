مكافحة كورونا أجدابيا تعلن شفاء حالة ودخول حالة أخرى لقسم العزل

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أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا أجدابيا أن الحالة (26) خرجت من المستشفى الميداني العسكري أجدابيا الخاص بإيواء مصابي كورونا وذلك بعد تماثلها للشفاء بعد فترة علاج وعزل دام 14 يوم.

وقالت مدير قسم العزل بالمستشفى وعضو اللجنة الطبية والاستشارية لمكافحة وباء كورونا عبير العكوكي:”الخميس  تم تسجيل حالة شفاء بعد تماثلها للشفاء وتحسن حالتها، كما تم تسجيل دخول حالة أخرى مصابة بفيروس كورونا لقسم العزل”.

وأضافت العكوكي أنه بهذا العدد يصبح إجمالي عدد الحالات الموجودة في قسم العزل (19) حالة حتى الآن من بينهم اثنين حالتهم حرجة ومتواجدين الآن تحت التنفس الاصطناعي.

وأوضحت مدير قسم العزل أن المستشفى الميداني يعاني من نواقص أهمها الأوكسجين و الوقود ( نافطة ) لتشغيل المحرك في حال انقطاع الكهرباء .

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