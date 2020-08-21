مؤسسة النفط ترحب بدعم السراج وصالح لاستئناف إنتاج النفط

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط، ببياني رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي اللذين يدعمان مقترح المؤسسة باستئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد ايرادات البيع في حساباتها لدى المصرف الليبي الخارجي حتى يتم التوصل الى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وشددت المؤسسة في بيان لها اليوم الجمعة، على ضرورة توفر الشفافية والحوكمة الفعالة، إضافة إلى عودة الإدارة الأمنية في المنشآت النفطية تحت الإشراف الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط.

وفيما يتعلق باستمرار تزويد الغاز لمحطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي، أكدت المؤسسة أنها تقوم ببذل جميع الجهود الممكنة لتأمين سفينة لتقوم بتفريغ خزانات المكثفات للسماح باستمرار إنتاج الغاز والذي يتوقع توقفه مساء يوم غد السبت.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، أنها قامت بإرسال شحنة ديزل إلى بنغازي يوم أمس الأربعاء من أجل سد حاجة وحدات توليد الكهرباء قدر الإمكان في ظل الظروف الحالية، وذلك رغم النقص الشديد لمخصصات المحروقات والديون الضخمة التي تراكمت نتيجة إقفال الحقول المنتجة للغاز والنفط وتوقف المصافي.

وجددت المؤسسة دعوتها إلى إخلاء جميع المنشآت النفطية من كافة أشكال التواجد العسكري لضمان أمن وسلامة عامليها لتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة والمباشرة في عمليات تصدير النفط، وفق نص البيان.

وأعربت المؤسسة، عن امتنانها لجميع الجهات الفاعلة المحلية والدولية التي ساعدت في تحقيق التقدم حتى الآن، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحكومة الولايات المتحدة، مؤكدة مواصلة العمل بلا كلل بما فيه صالح جميع الليبيين.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد طالبا في بيانيهما اليوم، من الجميع بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في ليبيا، مؤكدين على ضرورة استئناف إنتاج وتصدير النفط بشروط.