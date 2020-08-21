زرع عام 1977..إصابة صاحب شاحنة عقب انفجار لغم أرضي بمنطقة القعرة شرق طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس الفرع البلدي القعرة فتحي الجارح في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ إن لغمًا أرضيًا مضادًا للدبابات انفجر الخميس في شاحنة يقودها مواطن في منطقة القعرة شرق طبرق.

وأضاف الجارح أن المواطن صالح جمعة كان يحمل أعلافًا ودخل في حقل ألغام قديم، لافتا إلى أنه تم نقل المواطن إلى بنغازي لتلقي العلاج.

وأكد رئيس الفرع البلدي القعرة أنه تم زرعه من قبل النظام السابق إبان أحداث ليبيا ومصر عام 1977، وهي ألغام مضادة للدبابات ويزن الواحد منها حوالي 6 كجم.

وأوضح الجارح أن السياج الذي كان محيطًا بهذه الحقول قد تم الاعتداء عليه بالسرقة وجزء منه تآكل بمرور الزمن وأصبحت الألغام منتشرة بدون حواجز.

وأفاد رئيس الفرع البلدي القعرة أن أن هندسة الألغام أزالت الكثير من هذه الألغام ولكن بعضها لازال موجود ويشكل خطر على السكان، مؤكدًا مخاطبتهم لكل الجهات المسؤولة لإزالة ماتبقى منها.

يشار إلى أن النظام السابق قام بزرع هذه الألغام لتكون طوق على مدينة طبرق ومع مرور السنين خلف الكثير من الضحايا بين موت وتشويه وفقد أطراف من رعاة ومزارعين وصيادين من سكان المنطقة وغيرهم.