الشاطر: لا السراج ولا عقيلة مؤهلان لحل أزمة ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأي عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، اليوم الجمعة، أن لا رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ولا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مؤهلان لحل الأزمة الليبية، معتبرا إياهم من الأسباب الرئيسية في توليد الأزمات.

الشاطر أوضح رؤيته في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بقوله “الأول بسياسات التردد و جلب العدوان على طرابلس، والثاني شريك في العدوان ويريد إنهاء الأول فوضى جديدة قادمة”.

كما انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري، كل المبادرات الدولية التي قادت السراج وصالح، بالتوصل إلى تفاهم وقف إطلاق النار، حيث جميعها تتحدث بما اعتبره بـ “منطق الغنيمة وتقاسم السلطة وتقسيم إيرادات الدولة”، ولا تتحدث عن دستور بإرادة الشعب يفصل بين السلطات الثلاث و يقنن إدارة إيرادات الدولة”، وفق قوله.

ووصف “الشاطر” هذا المنطق بــ “التفكير المتخلف”، الذي سيفضي إلى المزيد من التخلف، وهو ما ترغبه الدول المتقدمة ديمقراطيا التي تمنع وصول الديمقراطية إلى المنطقة، حسب تعبيره.

وأصدر فايز السراج، وعقيلة صالح، في وقت سابق من اليوم، بيانين منفصلين، أعلنا فيها الجانبان وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

وتضمن البيانان الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي، إضافة إلى نزع السلاح من مدينة سرت الاستراتيجية المتنازع عليها، فضلا عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس 2021م.