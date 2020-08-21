السراج يأمر قواته بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية

أخبار ليبيا24 – سياسة

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، بحسب ما ذكر في بيان له.

وقال البيان: “انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية”.

وأكد السراج في بيانه الصادر اليوم الجمعة، أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها.

وشدد السراج، على أن الغاية النهائية من الإعلان عن وقف إطلاق النار هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، على حد قوله.