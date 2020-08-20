ويليامز والمشري يبحثان في جنيف الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا24

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم في جنيف، الأوضاع الراهنة في ليبيا والمسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين.

وقالت البعثة الأممية، إن خلال اللقاء، تم تسليط الضوء على المسار السياسي وسبل إعادة تفعيله في أسرع وقت ممكن، في سبيل وضع حد للتدهور المحتمل للوضع العسكري.

وأضافت، أن اللقاء تطرق إلى مسألة الفساد والآثار المدمرة المترتبة على استمراره.