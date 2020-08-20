موسكو وأنقرة تتفقان على مواصلة المشاورات بشأن الأزمة الليبية

أخبار ليبيا24 – سياسة

اتفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود شاويش أوغلو، على مواصلة المشاورات من أجل مساعدة وقف إطلاق النار وبدء الحوار في ليبيا.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الخميس، أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في ليبيا، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” عن الخارجية الروسية.

وأكد الوزيران، على عدم وجود بديل للحل السياسي للأزمة، من أجل مصلحة الشعب الليبي، وعلى أساس القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص، قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 وقرارات مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير الماضي.

وقالت الخارجية الروسية، إن الطرفين اتفقا على مواصلة المشاورات لمساعدة الأطراف من أجل وقف العمليات العسكرية، وبدء حوار بين الليبيين حول سبل حل النزاع سياسيًا.