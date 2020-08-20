منظمة الصحة العالمية تطلع في بنغازي على الاحتياجات الخاصة بكورونا منظمة الصحة العالمية تعد بتوفير النواقص الخاصة بمكافحة كورونا في بنغازي

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بحثت، اليوم الخميس في بنغازي، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليزابيث هوف، مع رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الدكتورة فتحية العريبي، ونائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الدكتور أحمد الحاسي، الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات لمكافحة كوفيد 19.

واطلعت منظمة الصحة العالمية على النواقص المستعجلة، وأكدت على توفيرها خلال الأيام القليلة القادمة، وعلى استمرار الاجتماعات مع اللجنة الطبية، خطوة بخطوة عبر الوسائل المتاحة لمتابعة المستجدات، وكيفية إيصال المعدات المطلوبة في أقرب وقت ممكن.

ووفقًا لمكتب إعلام اللجنة الاستشارية الطبية، فقد أكدت المنظمة أيضًا، على مد اللجنة الطبية الاستشارية، بـ20 جهازًا للتنفس الاصطناعي بأسرع وقت، وكذلك باحتياج المعامل الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

كما أكدت على توريد التطعيمات الأساسية إلى ليبيا، ويتضمن علاج الدرن وعلاج العوز المناعي.