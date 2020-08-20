سبع سنوات على اغتيال عقيد بالجيش في درنة والجناة “داعش” درنة اكتوت بالإرهاب إلى أن قرر الليبيين والجيش إرجاعها لحضن الوطن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سنوات مضت على سنوات الجمر التي اكتوت بها درنة ومدن أخرى في شرق ليبيا وكانت مسرحا للعمليات الإرهابية لمجازر إنسانية من اغتيال وخطف وتفجير ودمار للحياة برمتها .

في تلك الفترة المريرة كان مشهد الموت متكررًا حيث لا يمر يوم واحد إلا وتسجل عملية إرهابية للجماعات الإرهابية التي كانت تخطف بعملياتها أرواح الليبيين .

الجماعات الارهابية ارتكبت كل الأفعال الإجرامية البشعة من ذبح وقتل وتعذيب وتنكيل وتمثيل بالجاثمين وأسر ، واختطاف، وغدر، وخيانة العهد، وكل تلك الأفعال ترفضها الطبيعة الإنسانية قبل الأديان السماوية وتعارضها إلا أنهم ارتكبوها وأصروا على ارتكابها وهددوا كل مخالفيهم بالويل والثبور.

الجماعات الارهابية ارتكبت كل ما هو مخالف ومعارض للإنسانية وللأديان والقوانين السماوية والوضعية ارتكبته هذه التنظيمات الإرهابية، وأقدمت على كل أفعال أقل ما يمكن أن توصف بها أنها وضيعة، وللأسف تدعي تطبيق شرع الله والإسلام منها براء .

أن الخبث والمكر هو ما يتميز بها عناصر التنظيمات الإرهابية، والإسلام دين حرم قتل الإنسان الذي من المفترض أن يصان دمه، وماله، وعرضه، لا أن يقتل لكن الإرهابيين بأفكارهم المشوه استباحوا كل شيء .

درنة ظلت تحت وطأة وظلم الإرهاب وفساده وقهره، إلى أن قرر الليبيين وحدهم وفي مقدمتهم أهالي درنة استعادة مدينتهم من قبضة الإرهابيين وإرجاعها إلى حضن الوطن، ومن جرائم الإرهاب هناك اغتيال عقيد ركن متقاعد عبد اللطيف إمداوي الدالي المزينى .

اغتيال المزيني عندما كان يقود في سيارته متوجه من باب شيحا شرقي درنة إلى منطقة الجبيلة، وتعرض لاستهداف مباشر من ملثمين بإطلاق الرصاص عليه وفارق الحياة فورًا، وذلك في يوم الأحد الموافق للثاني عشر من شهر رمضان في الواحد والعشرين من يوليو عام 2013 .

والمزيني متقاعد منذ زمن طويل، وعمره شارف على السبعين عاما، وهو من مواليد عام 1945م، وشغل منصب آمر القاطع الحدودى الرابع درنة، وأن آخر منصب شغله بالجيش الليبي آمر معسكر تدريب لملوده (الخدمة الوطنية).

