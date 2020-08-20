ردًا على المشري.. الغرابلي: الجلوس مع صالح خيانة للشهداء الغرابلي : الجلوس مع صالح استنقاص من رئاسة برلمان طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبر رئيس المجلس العسكري لما يسمى بـ “ثوار صبراتة” سابقًا، الطاهر الغرابلي، اليوم الخميس، إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، استعداده للقاء رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، بمثابة خيانة لدم ما وصفهم بـ”الشهداء” واستنقاصًا لمجلس النواب المنعقد في طرابلس.

الغرابلي قال ، في تدوينة مُقتضبة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “الجلوس مع صالح خيانة لدم الشهداء وتضحيات الرجال، واستنقاص من رئاسة برلمان طرابلس”.

الجلوس مع عقيلة صالح خيانة لدم الشهداء وتضحيات الرجالواستنقاص من رئاسة برلمان طرابلس Posted by ‎الطاهر الغرابلي‎ on Wednesday, August 19, 2020

يأتي هذا ردًا على خالد المشري، الذي صرح أمس الأربعاء، بأن هناك جهودًا تُبذل من طرف المغرب، تحت رعاية الملك محمد السادس من أجل الدفع بالجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية.

وذكر في مداخلة هاتفية، عبر قناة “ميدي 1 تيفي” المغربية، أنه على استعداد للإلتقاء بكل الأطراف الليبية الأخرى المتنازع معها، ولاسيما الالتقاء برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في المغرب من أجل الدفع بالحوار بين مختلف الأطراف الليبية.

وتطرق المشري إلى زيارته الأخيرة للمغرب، أواخر الشهر الماضي، قائلاً “زرت المغرب، وأعربت عن الاستعداد بلقاء الأطراف الليبية الأخرى المتنازع معها، بشرط أن يكون هذا اللقاء علنيًا، لأن المغرب هو من احتضن الاتفاق السياسي، وليس له تدخلات سلبية في ليبيا، وجميع الأطراف تثق في أن القيادة المغربية تريد الوصول لحل، وليس تحقيق مصالح لطرف على حساب آخر”.

واختتم، أنه زيارته إلى المغرب، كانت تتوافق مع زيارة لعقيلة صالح للمغرب أيضًا، مُشددًا على استعداده للقاء معه شريطة أن يكون اللقاء علنيًا، وبضمانات دولية.