ختام بطولة أوفياء الأهلي لكرة القدم لفئة الناشئين ببنغازي

أخبار ليبيا24

اختتمت يوم الأربعاء على أرضية ملعب كرة القدم بنادي الأهلي بنغازي منافسات بطولة أوفياء الأهلي لكرة القدم لفئة الناشئين، بتحقيق فريق الوطن الفوز بالبطولة عقب تفوقه على فريق الجزارة.

وقال إداري فئة البراعم بنادي الأهلي بنغازي، أنس المغربي، إن المشاركة في البطولة كانت لخمسة فرق ضمت لاعبي الأهلي من مواليد 2007 وحتى 2010.

وأوضح المغربي، لأخبار ليبيا 24، أن الهدف من تنظيم البطولة كان وضع اللاعبين في أجواء المنافسات والمباريات خاصة في ظل توقف الأنشطة الرسمية بسبب جائحة كورونا.

وأكد المغربي، أن اللجنة المنظمة للبطولة اتبعت كافة الاجراءات الاحترازية، حيث قامت بتقديم الكمامات والكحول وتطبيق التباعد الجسدي بين كافة اللاعبين.

وأشار إلى أنه، ستكون هناك أنشطة ومسابقات أخرى، حتى يعلن الاتحاد الفرعي عودة المنافسات بشكل رسمي، بعد أن أوقفها الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.