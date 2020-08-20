باشاغا يستبدل الثوار بالمرتزقة السوريين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقدت عدة ميليشيات تابعة لرئاسة الأركان بحكومة الوفاق، ما اعتبرتها تجاوزات وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، وإثارته الفتن في المنطقة الغربية، على خلفية محاولته تفكيكهم واستبدالهم بآخرين من المرتزقة السوريين.

وأصدرت ميليشيا شهداء أبو صرة، والثامنة مشاة، والقوة المشتركة لثوار العجيلات، والقوة المشتركة بحماية صبراتة، وسرية الصقر الجميل، وكتيبة عمر المختار صبراتة، وسرية القوة الخاصة راقدالين، عدة بيانات مُنفردة، تؤكد أن باشاغا، يفضل ثلة من المقاتلين السوريين على من وصفوهم بـ”ثوارهم وأبطالهم”، واختار أن يؤسس بهم قواته الخاصة، وجناحه المسلح لضرب “الثوار” وقمعهم ونزع سلاحهم تحت شعار تفكيك سلاح المفسدين، ليستبدله بسلاح السوريين.

واستنكروا زيارة برنارد ليفي، عراب ثورات الربيع العربي، التي نسقها باشاغا، إلى المنطقة الغربية، وجددوا إدانتهم لهذه الزيارات والاتصالات التي يجريها باشاغا، ليس خدمة للصالح العام، وإنما لخدمته وأجنداته وطموحاته التي تعيش في مخيلته وتدفعه للوصول إلى كرسي الحكم، منذ عملية فجر ليبيا، وعلى جماجم الرجال، وفقا للبيانات.

وحمّلت الكتائب العسكرية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مسؤوليته ضد عبث فتحي باشاغا، الذي تحول إلى ما يشبه وجه آخر من وجوه الثورة المضادة بعلمه أو بدون علم، مدفوعًا بشهيته للسلطة ولحكم والتسلط، حتى لو تطلب الأمر إجراء تعديل وزاري كما كان المفترض أن يجري خلال الفترة الماضية، قبل “فيتو” باشاغا، على هذا التعديل، دونًا عن الوزراء وتهديده بالاستقالة إن حدث واستخدامه لما يسميها ملفات الفساد.

وكشف وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أن اللقاء الافتراضي الذي جرى بين مسؤولين أمريكيين وباشاغا شدد على ضرورة تفكيك المليشيات، وأن يتمتع جميع المواطنين الليبيين بحماية قوات أمن قادرة وخاضعة للمساءلة، ودون خضوع قوات الأمن لأي تهديد من قبل المليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلين الأجانب.

وأكد الجانب الأمريكي أن الجماعات المسلحة التي تحاول إفساد العملية السياسية أو الانخراط في أعمال إجرامية ستتعرض إلى عقوبات دولية، مضيفا أن “انتهاء الحصار على طرابلس خلق فرصة جديدة وضرورة لمعالجة قضية الميليشيات في الشرق والغرب الليبي”.

وكان المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق قال، في بيان، إن الاجتماع تمحور حول جهود إصلاح القطاع الأمني في ليبيا (SSR)، وخطة الوزارة لتطوير أجهزتها وأقسامها المختلفة، بالإضافة إلى برنامج الوزارة لإعادة تفكيك وتسريح ودماج المليشيات المسلحة (DDR).