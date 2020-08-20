المسماري: من يريد منطقة منزوعة السلاح فلتكن من طرابلس إلى الزاوية المسماري : القوات المسلحة جاهزة للمعركة مع من كان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب الناطق باسم قوات الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، عن عدم رغبتهم في إنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت، قائلا “المناطق منزوعة السلاح هي المناطق الحاسمة ولكن في ليبيا المنطقة الحاسمة هي طرابلس التي تسيطر عليها التنظيمات المسلحة والجريمة”.

المسماري أضاف ، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، أن مدينة سرت آمنة وأبناءها يزورونها من خارجها لما فيها من أمن بعكس ما يحدث في طرابلس، مُتابعًا “من يريد منطقة منزوعة السلاح في ليبيا فلتكن حول طرابلس إلى الزاوية منطقة منزوعة السلاح ومنزوعة المليشيات ومنزوعة التنظيمات الإرهابية”.

وأوضح أن القوات البحرية التابعة لـ”الجيش” نشرت دفاعات ساحلية في مواقع مهمة وحاكمة لمنع أي اختراق للمياه الإقليمية الليبية، مؤكدا أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من ربط جميع الحقول الرادارية للقوات بكامل أنحاء البلاد، كما حذر من أن الموانئ الليبية في طرابلس والخمس ومصراتة تحولت إلى مواقع تركية.

وذكر أن المناطق المحيطة بسرت والجفرة لم تشهد أي أعمال عسكرية خلال السبعة الأيام الماضية، موضحًا أن القوات في الوقت نفسه، استمرت في التدريب والمتابعة والرصد والتحليل العسكري، واستكملت كل ما ينقصها من تدريبات وسلاح ومعدات وغطاء جوي وراداري لكامل الأراضي الليبية.

وأكد أن القوات المسلحة جاهزة للمعركة وللحرب مع من كان وأي طارئ مهما كان حجمه بشكل حرفي وعسكري ممتاز، وفقًا لقوله، مُشددا على أن الجيش لن يسلم أي مدينة ليبية لأي طرف كان وأن كل الاتفاقيات التي توقع الآن مع تركيا لا تمثل الليبيين ولا يمكن أن تحسب على ليبيا في المستقبل.

واعتبر أن اجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع وزراء دفاع تركيا وقطر، الإثنين الماضي، ليس لحل مشاكل المواطن الليبي، بل رسالة للاستمرار في المعركة والعمليات العسكرية.

ورأى أن مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وإعلان القاهرة، هما الحل الأقرب للسلام في ليبيا، مطالبا المجتمع الدولي بأن يهتم بما يحدث في طرابلس والصراع على المقدرات والسيطرة على المصرف المركزي.

وحول قرار القيادة العامة الثلاثاء الماضي، بشأن فتح الموانئ النفطية، قال إن “ما تم فيه هو إفراغ للخزانات وليس فتح للإنتاج بعد اجتماعات متخصصين مختلفين”.