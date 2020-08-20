اللجنة الطبية الاستشارية تسجل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24 – صحة

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالحكومة الليبية، عن تسجيل 88 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الأربعاء.

وأكدت اللجنة في النشرة اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا، تسجيل حالتي وفاة من مدينة بنغازي وحالة أخرى من مدينة المرج.

وسجلت اللجنة 71 إصابة في بنغازي و4 في سرت و6 إصابات في كل من الكفرة وأجدابيا، إضافة إلى إصابة واحدة في مدينة المرج، وذلك بعد أن تسلم معمل “كوفيد-19” بمركز بنغازي الطبي أمس الأربعاء 164 عينة.

يشار إلى أن أجمالي عدد الإصابات في ليبيا وصل إلى 9463 إصابة تماثلت منها 1018 حالة للشفاء، بينما سجل 169 حالة وفاة.