الشركة العامة للكهرباء تنفي مطالبتها للمواطنين بتسديد الديون

أخبار ليبيا24

نفت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، مطالبتها للمواطنين بدفع فواتير الديون المستحقة طيلة السنوات الفائتة، مؤكدة أن ما جرى تداوله عارٍ عن الصحة وهدفه إثارة البلبلة والفتنة.

وقالت الشركة، على حسابها الرسمي في فيسبوك، “إن ما ورد عبر الصفحة التي تسمي نفسها الشركة العامة للكهرباء والتي تنشر في أخبار عن الشركة العامة للكهرباء، أخبار عارية عن الصحة ولا تمت للحقيقة بأية صلة”.

وأضافت، أن “الهدف منها إثارة البلبلة والفتنة، وأن هذه الصفحات مزورة ولا تتبع الصفحات الرسمية الخاصة بالشركة”.

وأكدت الشركة، أن صفحاتها الرسمية لم تخترق، وتأمل من المواطنين تحري الدقة وعدم الانجرار وراء تلك الأخبار دون التأكد من صحتها، مطالبة باستقاء المعلومات من مصدرها المباشر عبر صفحتي دائرة الإعلام والشركة العامة للكهرباء.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، إنها ستبلغ عن تلك الصفحات المزورة لملاحقة أصحابها قانونيًا.