الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا “درنة أم الرزم” تعلن شفاء عدد 3 حالات

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أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة جائحة كورونا للمنطقة الجغرافية “درنة أم الرزم” اليوم الخميس شفاء عدد 3 حالات مصابة بالفيروس.

وأوضحت اللجنة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه تم اليوم سحب عدد 15عينة وكانت النتيجة لجميع الحالات سالبة.

وكانت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة جائحة كورونا للمنطقة الجغرافية “درنة أم الرزم” أعلنت أمس الأربعاء تسجيلها عدد حالتين نتائجها موجبة “مخالطة” بعد سحبها لعدد 17 عينة، بينها عدد 15 حالة سالبة.

وذكرت اللجنة في بيان سابق لها أنه تم تسجيل 2 حالة وفاة بمركز العزل الطبي درنة، مؤكدة أن عدد 31 حالة مصابة بفيروس كورونا في المنطقة الجغرافية درنة أم الرزم.

يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلنت اليوم الخميس، زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا (بكوفيد-19) في ليبيا إلى أكثر من 15 ضعفًا في أقل من شهرين.

وقالت اللجنة، في تقرير لها عقب زيارة بيتر ماورير إلى ليبيا هذا الأسبوع، إن الحالات ارتفعت من 571 في يونيو إلى أكثر من 9 آلاف حالة اليوم”، مشيرة إلى أن أكثر من نصف مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات تتعلق بالرعاية الصحية في وقت تهدد فيه جائحة كورونا والانهيار الاقتصادي بإغراق مئات الآلاف من المدنيين في دوامة الفوضى.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في ختام زيارته لليبيا هذا الأسبوع، إن الليبيين يعانون أصلاً من ويلات صراع مستمر منذ تسع سنوات، حيث أُجبرت عائلات على الفرار من بيوتها تحت القصف ودُمرت مرافق الرعاية الصحية وتداعت البنية التحتية وانهار الاقتصاد.

وتابع ماورير، “وفي خضم هذه الجائحة المتفاقمة، لا يتوفر للسكان إلا قدر محدود من إمدادات الكهرباء ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والرعاية الطبية”.

وكان ماورير، قد التقى في بنغازي بالقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إضافة بقيادات الهلال الأحمر الليبي، كما التقى في طرابلس مع رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج.

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الأثر الاقتصادي للصراع وجائحة كوفيد-19 شديد الوطأة أيضًا؛ خاصة على العاملين بأجر يومي والمهاجرون لانعدام فرص تحقيق الدخل وارتفاع أسعار الأغذية الأساسية لنحو 20 بالمئة في المتوسط.

ورجّحت اللجنة، أن من المتوقع حدوث موجة أخرى من ارتفاع الأسعار نظرًا لأن ليبيا تستورد معظم ما تستهلكه من المنتجات الغذائية، وكذلك لتوقف إنتاج النفط.