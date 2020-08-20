احتجاجًا على الوضع المعيشي..مليشيات الزاوية ترد على المتظاهرين بالرصاص الحي

أخبار ليبيا24

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس صورًا ومقاطع فيديو لمظاهرات واحتجاجات في مدينة الزاوية للتنديد بالوضع المأساوي الذي تعيشه المدينة.

وندد المتظاهرون في مدينة الزاوية بالوضع المعيشي والخدمي من انقطاع التيار الكهربائي ونقص الأساسيات من وقود ومحروقات، رافعين شعارات تطالب بسداد مرتباتهم بالدولار أسوة بالمرتزقة السوريين والروس.

إلا أن مليشيات الزاوية قابلت هذه المظاهرات بالرصاص الحي حيث يقول صاحب مقطع الفيديو المتداول أنهم محاصرون ويتم استهدافهم بالرصاص.

يشار إلى أن مدن ليبية عدة تشهد ظروفًا معيشية صعبة من الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي الذي يصل إلى ساعات طويلة تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، ونقصًا حادًا في بعض المواد الأساسية كالوقود ماجعل الحياة صعبة في ظل هذه الظروف.