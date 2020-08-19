وزارة الصحة تحث على تقديم واجب العزاء هاتفيا لتجنب عدوى كورونا

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حثّت وزارة الصحة في الحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى تقديم واجب العزاء هاتفياً، مشيرةً إلى أنها الطريقة المُثلى لمنع انتشار فيروس كورونا، في البلاد.

وقالت الوزارة، في منشور إرشادي، إن لدرء مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، يجب قبول التعزية من دون خيمة عزاء وتقبل التعازي “عن بعد”، مؤكدة أن الواجب الاجتماعي الآن هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت، أن “تقديم واجب العزاء هاتفياً هي الطريقة المثلى لمنع انتشار كورونا، وربما هذا هو الشعار الذي لابد من اتخاذه من قبل كافة القبائل والعائلات الليبية”.

وقالت، “إن تقبل التعازي والمواساة في الوفيات عبر الاتصال الهاتفي أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خطوة تكشف مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس”.

وتابعت، أنه “رغم أن تقديم واجب العزاء والمشاركة في تشييع الجثامين يعتبر واجباً دينياً وأخلاقياً ومجتمعياً متأصلاً بين أفراد المجتمع الليبي، إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت التزاماً ملحوظاً من مواطني الدولة أثبت مستوى وعيهم العالي أثناء تقديم هذا الواجب، بما يضمن عدم وجود تجمعات كبيرة، لدرء مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي”.

وأشارت إلى أن العديد الاسر الليبية شرعت في الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة عبر الحد من التجمعات والبقاء في المنزل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا أصبح واجبا وطنيا واجتماعيا، والالتزام به يشمل كافة المناسبات الاجتماعية.