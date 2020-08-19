كهرباء الحكومة الليبية:إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي بالشبكة الكهربائية

كهرباء الحكومة الليبية:إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي بالشبكة الكهربائية
أخبار ليبيا24
أعلنت الشركة العامة للكهرباء الحكومة الليبية اليوم الأربعاء حدوث إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي بالشبكة الكهربائية ، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة في المنطقة الغربية.
وأوضحت الشركة العامة للكهرباء – الحكومة الليبية عبر حسابها الرسمي على “فيسبك” أنه جاري العمل على إعادة بناء الشبكة الكهربائية.
وكانت الشركة أكدت في وقت سابق أن المشاكل التشغيلية التي حدثت بالمنطقة الشرقية طيلة الفترة السابقة لا دخل للشركة بها، موضحة أن بعض وحدات التوليد تعمل على الغاز والوقود ، والبعض الاآخر منها يعمل بالغاز فقط، وكمية الغاز المطلوبة لاستقرار الشبكة تقدر بـ (240 مليون قدم مكعب).
وتابعت الشركة أن كمية الغاز انخفضت إلى ( 190 مليون قدم مكعب )، هذا الأمر دفع الشركة إلى تعديل بعض الوحدات للعمل بالوقود الخفيف ( الديزل ) بديلاً عن الغاز ، مما أفقد الوحدات نسبة 25 % من طاقتها، فانخفضت مره أخرى كمية الغاز إلى (157مليون قدم مكعب )، مما ترتب عليه إيقاف بعض وحدات التوليد نهائياً.
وتعهدت الشركة العامة للكهرباء باستقرار كلي في الشبكة وانتهاء عملية طرح الأحمال ، حالما تصل إمدادات الوقود من ( الغاز- الوقود الخفيف الديزل ) إلى مستواها الطبيعي، والتفرغ للبدء في عمليات التطوير في الشبكة الكهربائية .