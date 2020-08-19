كهرباء الحكومة الليبية:إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي بالشبكة الكهربائية

أخبار ليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الحكومة الليبية اليوم الأربعاء حدوث إطفاء عام في الجناحين الغربي والجنوبي بالشبكة الكهربائية ، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة في المنطقة الغربية.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء – الحكومة الليبية عبر حسابها الرسمي على “فيسبك” أنه جاري العمل على إعادة بناء الشبكة الكهربائية.

وكانت الشركة أكدت في وقت سابق أن المشاكل التشغيلية التي حدثت بالمنطقة الشرقية طيلة الفترة السابقة لا دخل للشركة بها، موضحة أن بعض وحدات التوليد تعمل على الغاز والوقود ، والبعض الاآخر منها يعمل بالغاز فقط، وكمية الغاز المطلوبة لاستقرار الشبكة تقدر بـ (240 مليون قدم مكعب).

وتابعت الشركة أن كمية الغاز انخفضت إلى ( 190 مليون قدم مكعب )، هذا الأمر دفع الشركة إلى تعديل بعض الوحدات للعمل بالوقود الخفيف ( الديزل ) بديلاً عن الغاز ، مما أفقد الوحدات نسبة 25 ‎%‎ من طاقتها، فانخفضت مره أخرى كمية الغاز إلى (157مليون قدم مكعب )، مما ترتب عليه إيقاف بعض وحدات التوليد نهائياً.

وتعهدت الشركة العامة للكهرباء باستقرار كلي في الشبكة وانتهاء عملية طرح الأحمال ، حالما تصل إمدادات الوقود من ( الغاز- الوقود الخفيف الديزل ) إلى مستواها الطبيعي، والتفرغ للبدء في عمليات التطوير في الشبكة الكهربائية .