عقيلة يكلف ديوان المحاسبة بتحقيقات شفافة بشأن مخالفات لجنة كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس ديوان المحاسبة التابع له، عمر عبدربه صالح، بضرورة إجراء تحقيقات شفافة بشأن المخالفات في مصروفات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالمنطقة الشرقية، والتي يترأسها عبد الرازق الناظوري والتابعة لوزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وأوضح ديوان المحاسبة، في بيانٍ إعلامي له، أن صالح شدد خلال اجتماع مع عبدربه صالح، على ضرورة التحقيق فيما يتعلق بصرف مبلغ ثلاثمائة مليون دينار المخصصة للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وما صاحبها من مخالفات وتجاوزات وإحالتها لجهات التحقيق المختصة، وإخطاره أولاً بأول حيال التحقيقات، مع تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.

فخامة رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس ديوان المحاسبة عددا من الموضوعات الهامة..ديوان المحاسبة الليبي – البيضاء ..بحث… Posted by ‎ديوان المحاسبة الليبي Libyan Audit Bureau‎ on Tuesday, August 18, 2020

وكان تقرير ديوان المحاسبة عن مصروفات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالمنطقة الشرقية، والتي يترأسها عبد الرازق الناظوري والتابعة لوزارة الصحة بالحكومة الليبية، كشف قبل أيام، عن جملة من المخالفات الجسيمة.

وذكر التقرير، تحويل مبلغ ثلاثمائة مليون دينار ليبي بتاريخ الثاني من أبريل 2020م، من بند المتفرقات بوزارة المالية والتخطيط إلى حساب الباب الثاني بديوان المجلس لتغطية الاحتياجات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، علما بأن بند المتفرقات هو من البنود المركزية التي تتولى وزارة المالية والتخطيط الإشراف عليه والصرف من مخصصاته وذلك وفقا لقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2020م.

ولفت إلى قيام ديوان المجلس بتبويب المبالغ المصروفة وتحميلها على بند دعم ميزانيات أخرى، وأن ذلك يخالف قواعد تنفيذ الميزانية، ويؤثر سلبًا على الاعتمادات وإقفال الميزانية والحسابات.

كما أشار التقرير إلى إصدار تكليفات لبعض الشركات تجاوزت قيمتها خمسة ملايين دينار دون إخضاعها للمراجعة من قبل ديوان المحاسبة واستصدار الموافقة المُسبقة بذلك بعد التأكد من سلامة إجراءات التعاقد، وأن ذلك يخالف المادة رقم 1 من القانون رقم 24 لسنة 2013م، بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة.

وأوضح التقرير، أنه لم يتم إحالة نسخة من التكليفات والعقود إلى ديوان المحاسبة بعد توقيعها، وأن ذلك يخالف أحكام المادة رقم 48 من القانون رقم 19 لسنة 2013م، وكذلك لم يتم إحالة أذونات الصرف والمستندات المؤيدة إلى ديوان المحاسبة بعد الصرف مباشرة وفق ما نصت عليه المادة رقم 2 من القانون رقم 24 لسنة 2013م.

وبيّن التقرير، أن توريد الاحتياجات اللازمة لمجابهة كورونا تم دون وجود ما يفيد موافقة اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض أو التنسيق معها في توفير مثل هذه الاحتياجات، ورغم أن المبالغ المُخصصة جاءت لمعالجة وتوفير احتياجات مكافحة وباء كورونا المستجد، لوحظ توريد أصناف ليست من ضمن متطلبات مكافحة الوباء.

وأكد تقرير ديوان المحاسبة عن مصروفات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، على عدم وجود تنسيق مع وزارة الصحة و جهاز الإمداد الطبي المختص حيال التوريدات من الأدوية والمستلزمات و المعدات الطبية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ازدواج في الصرف على بعض التوريدات.

كما شدد التقرير على أن أغلب التوريدات تتم دون إبرام عقود مع الموردين وفقا لعقود التوريد، ويتم الاستناد على أمر التكليف، وذلك قد لا يكون كافيًا لضمان حق الدولة في حالة الانحراف عن التنفيذ، وكذلك عدم الاستناد عند تحديد الاحتياجات و الأصناف ومواصفاتها الفنية إلى التحديد الدقيق، مما ينتج عنه توريد أصناف قد لا تكون هناك حاجة لها.

وأضاف أنه ثبت أن استلام التوريدات لا يتم بمعرفة لجنة فنية متخصصة ويتم استلامها من قبل موظفين غير مختصين، مما قد يترتب عليه اختلاف في مواصفات المعدات المستلمة.

وذكر التقرير أن إصدار التكليفات للشركات الموردة تم دون أن تتضمن البنود الأساسية التي من شأنها أن تحفظ للدولة حقوقها المتمثلة في (مدة الضمان- التأمين النهائي)، كما أن إصدار بعض أوامر التكليف لتوريد المعدات و المستلزمات الطبية تم دون إدراج البيانات اللازمة بشأنها مثل (بلد المنشأ والشركة المصنعة و الاسم التجاري).

ولفت إلى صرف قيمة بعض التوريدات دون توفر المستندات الدالة على التوريد مثل (شهادة المنشأ- بوليصة الشحن)، كذلك عدم إخضاع التوريدات لفحص شركات التفتيش الدولية المختصة، كما أن أغلب المعاملات المالية التي تم صرفها مباشرة للموردين لم يتم إرفاق أسباب التكليف بها و لا جهة طلبها.