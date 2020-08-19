عقيلة صالح يشدد على ضرورة وضع حلول عاجلة لمُشكلة الكهرباء

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شدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأربعاء على ضرورة وضع الحلول العاجلة لمشكلة الكهرباء وعودة الاستقرار للشبكة الكهربائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وبحث صالح مع رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه المشاكل التي تعانيها الشبكة العامة للكهرباء خلال هذه الفترة ما أدى إلى زيادة مُعاناة المواطن في ظل أرتفاع درجات الحرارة وآثارها على الحياة اليومية.

وأصدر رئيس مجلس النواب تعليماته لرئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق في أي تقصير أو إهمال في تنفيذ المشاريع الخاصة بتوفير الكهرباء للمواطنين.

وأكد صالح على التحقيق في أي تجاوزات في الإجراءات التي أتخذت في مواجهة وباء كورونا ” كوفيد – 19 ” والمبلغ المُخصص للجنة العليا لمكافحة الوباء.