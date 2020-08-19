بنغازي.. ذكرى اغتيال قاضي متقاعد عند مدخل مسجد اغتيال القضاة وأئمة المساجد والعسكريين والأمنيين كان مشهدًا متكررًا في بنغازي

أخبار ليبيا24-خاصّ

بينما كان أذان الفجر يشق السكون ويجلجل صوت المؤذن بصداه انبلاج يوم الإثنين 19 أغسطس 2013، سار القاضي المتقاعد “مفتاح محمد شقيم الخفيفي” من بيته بخطوات وئيدة، كعادته اليومية، لأداء صلاة الجماعة، وما إن قارب على الوصول إلى المسجد القريب من منزله بحي السلماني الشرقي بـ “شارع البث” ببنغازي، حتى استقبله مسلح مُلثم برصاصة في رأسه أدت لوفاته.

كان اغتيال القاضي المتقاعد “مفتاح الخفيفي” (82 عامًا) أمام مسجد “سودة بنت زعمة” مشهدًا متكررًا لتعرض قضاة ومحامين وعسكريين وأمنيين وصحفيين ونشطاء مدنيين وسياسيين، لعمليات اغتيال نفذها مسلحون يتربصون بهم في الغالب عند خروجهم من بيوتهم لقضاء أعمالهم أو لأداء الصلاة.

وقبل اغتياله، كان القاضي المتقاعد مفتاح الخفيفي، كان مستشارًا بمحكمة استئناف بنغازي، وبعد تقاعده أسس مكتب محاماة خاص، كما أنه كان أحد أعضاء اللجنة العليا لانتخابات المجلس المحلي بنغازي.

وبعد إطلاق النار عليه، هرع المصلين إليه ونقل على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات ببنغازي، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إليه.

وجاء اغتياله، بعد نحو عشرة أيام من اغتيال مقدم البرامج بقناة ليبيا الحرة الخاصة الشاب “عزالدين قوصاد” والذي كان إمامًا وخطيبًا لذات المسجد.

يقول شهود، إن اغتيال، القاضي مفتاح الخفيفي، ربما كان له ارتباط بآرائه المنددة والمستنكرة، وهجومه الشديد، الذي أطلقه داخل المسجد، ضد من قاموا باغتيال إمام المسجد “عزالدين قوصاد”.

وعلى خلفية الحادثة، دانت المنظمة الليبية للقضاة ببنغازي، اغتيال القاضي المستشار “مفتاح الخفيفي”، حيث عبرت المنظمة، في بيان، أصدرته يوم اغتياله، عن بالغ حزنها ومواساتها لمقتله.

ووصفت المنظمة القاضي، بأنه كان من أبرز رجال القضاء المشهود لهم بالنزاهة والسيرة الحسنة، كما أنها حمّلت كامل المسؤولية على الحكومة التي عجزت عن توفير الأمن والأمان للمواطنين ببنغازي وفشلت في السيطرة على حالة الانفلات الأمني وفوضى السلاح المنتشر.

وقبل اجتثاث الجماعات الإرهابية المتطرفة منها، شهدت بنغازي وتحديدًا عام 2013، عمليات اغتيال مروعة في جنح الليل ووسط النهار، تمثلت في عمليات القتل بالرصاص وتفجير العبوات الناسفة المزروعة تحت السيارات.

وكانت تلك الجماعات، قد استفادت من النظام الضعيف للحكومة الوليدة بعد الثورة عام 2011، وتفكك أجهزتها الأمنية، لارتكاب جرائمها التي استهدفت الليبيين دونما استثناء، بمأمن من العقاب.

في تلك الفترة كان سيناريو استهداف الضحايا أمام منازلهم أو مقار عملهم أو في سياراتهم، المرعب، مشهدًا متكررًا بشكل شبه يومي في بنغازي.

وفي ظل ذلك ومع استمرار وجود التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، تحولت بنغازي إلى مدينة مُرعبة موحشة مليئة بالهجمات الإرهابية، التي نفذتها الجماعات لخدمة أجنداتها الخاصة المتناقضة جذريًا مع آمال الليبيين الطامحين للعيش في استقرار وازدهار وتنمية.

لكن وبعدما أن كاد وجود التنظيمات الإرهابية أن يقضي على أمل الازدهار والاستقرار، انتفض الليبيين في بنغازي في وجه آلة زهق الأرواح دون وجه حق والتفجيرات المدمرة، التي خلّفت خسائر كبيرة في البنية التحتية، حتى استطاعوا من اجتثاثها وتدمير مخططها الإرهابي.