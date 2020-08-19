برنيق يشترك برياضي واحد في البطولة العربية لألعاب القوى
أخبار ليبيا24- خاص
قال مدرب نادي برنيق لألعاب القوى يونس مارق إن الاستعدادات متواصلة للمشاركة في البطولة العربية للشباب المزمع إقامتها في تونس ديسمبر المقبل.
وأوضح مازق لـ”أخبار ليبيا24″ أن نادي برنيق سيشارك برياضي واحد في البطولة وهو علي بن صريتي في لعبة دفع الجلة
وتابع مدرب برنيق :”التدريبات مكثفة وبشكل يومي في مضمار المدينة الرياضية بنغازي وصالة الحديد في بيوت الشباب بنغازي تحت إشراف المدرب أرحومة المجبري”.
وختم مازق تصريحه :”الرياضي صغير السن ويلعب في فئة الناشئين لكنه يمتلك إمكانيات بدنية مميزة ونطمح أن تكون مشاركته في بطولة صنف الشباب إيجابية لكي يكتسب الاحتكاك والخبرة”.