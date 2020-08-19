برنيق يشترك برياضي واحد في البطولة العربية لألعاب القوى

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدرب نادي برنيق لألعاب القوى يونس مارق إن الاستعدادات متواصلة للمشاركة في البطولة العربية للشباب المزمع إقامتها في تونس ديسمبر المقبل.

وأوضح مازق لـ”أخبار ليبيا24″ أن نادي برنيق سيشارك برياضي واحد في البطولة وهو علي بن صريتي في لعبة دفع الجلة