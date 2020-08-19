برقيق : فتح موانئ النفط جاء بعد الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة في سرت برقيق يناشد طرفي الصراع بفتح الطيران بين جميع المطارات وتوفير السيولة للمصارف بصورة عادلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد عضو المجلس البلدي نالوت، والقيادي بميليشيا ثوار طرابلس، عاطف برقيق، أن فتح الموانئ النفطية جاء بعد الاتفاق المبدئي على تشكيل حكومة جديدة تكون مقرها مدينة سرت؛ لإنهاء ما أسماها “شماعة التحكم في القرار السيادي بطرابلس وشماعة الاعتمادات فيها”.

برقيق ناشد، في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طرفي الصراع بفتح الطيران بين جميع المطارات الليبية، بالإضافة إلى ضمانة كل الأطراف بعدم قفل لأسباب غير فنية أي صمامات أو قطع المياه أو الغاز أو الكهرباء عن بعض المدن والمناطق.

وطالب بضرورة أن يبادر مصرف ليبيا المركزي بفتح المقاصة بين جميع المصارف في كل المناطق، وتوفير السيولة للمصارف في كل المدن بصورة عادلة، مع الاستمرار بفتح منظومة الاعتمادات المستندية، خاصة للغداء والدواء، وتوحيد أسعار البيع للمستهلك بجميع المدن، وضمانة النقل الاقتصادى والتوزيع العادل لكل المناطق.

بعد الإعلان عن فتح حقول النفط والاتفاق المبدئي على حكومة في سرت لأنهاء شماعة التحكم في القرار السيادي في طرابلس و شماعة… Posted by ‎عاطف برقيق‎ on Wednesday, August 19, 2020

وأشار إلى أهمية عدم تعطيل أو تأخير صرف المرتبات وتسوية المتأخر منهم والتحقق من الازدواجية في دفعها، بالإضافة إلى ضمانة إيصال المواد المدعمة مثل البنزين والديزل وغاز الطهي والدواء لأصحابهم في كل المدن أو دفعها نقدا لمن تعذر الوصول إليه، ونشر تفاصيل الكميات الموردة أولا بأول ونصيب واستلام كل مدينة وبلدية منها، وإقرار عقوبات صارمة وتطبيقها ضد المخالفين لذلك وفقا للقانون.

كما طالب برقيق، طرفي الصراع الليبي بتحميل أسعار النقل والشحن الداخلي أيضا للمواد المدعومة ضمن ميزانية الدعم، مع ضمانة عدم إيقاف أو عرقلة حركة السيارات الكبيرة لنقل البضائع بأنواعها بين كل المناطق والمدن الليبية.

وشدد على ضرورة السعى للإفراج عن المخطوفين وإطلاق سراح المحجوزين خارج القانون، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يشكل خطر على الأمن القومى من السجون الليبية ومراكز الاحتجاز كافة بعفو عام أو خاص أو مؤقت مراعاة للظروف الحالية.

ولفت إلى أهمية تشجيع جميع المصارف لمنح قروض ميسرة لصيانة المنازل المتضررة من الحرب والإذن باستيراد مواد ومعدات البناء والأثاث، وتسهيل استجلاب ودخول وإقامة العمالة المتخصصة بالتوازي لأي سياسات وقرارات قد تتخذها الدولة لتعويض المتضررين مع إعادة بناء وصيانة البنية التحتية لتلك المناطق.

وطالب كذلك بمراعاة أولويات احتياجات سكان البلديات؛ من خدمات وبنية تحتية في جميع المناطق الليبية بالتنسيق مع القطاعات من خلال وزارة التخطيط عند إعداد بنود صرف ميزانيات التنمية والطوارئ، بحيث توزع الثروة على مشاريع وليس كتقاسم بين المناطق، مع ضرورة الاهتمام بحماية المستهلك وتشديد الرقابة على الدواء والغداء، والتزام الجميع بالمعاير البيئة والصحية.

وتضمنت المطالب أيضا، دعم إعادة خط الطيران طبرق طرابلس طبرق، حتى ولو ينحصر مبدئيا على النساء والأطفال وكبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة ونقل الدواء، موضحا أنه يمكن أن تقترح الحركة العامة للكشافة ومقرها طرابلس وجمعية الهلال الأحمر الليبي ومقرها بنغازي بلعب دور إنساني بالخصوص، بالإضافة إلى دعم الهيئة العامة للإغاثة الليبية لذلك مع مصلحة الطيران المدني لدى الطرفين.

وكان اللواء ناجي المغربي، قائد حرس المنشآت النفطية، أعلن مساء أمس الثلاثاء، السماح بفتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط والنفط الخام المخزن لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب لتشغيل الكهرباء لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المؤسسة الوطنية للنفط، قبل أيام، أنه لم يعد يمكنها إنتاج المزيد من الغاز الطبيعي المُصاحب للمكثفات والذي يستخدم لتغذية محطات الكهرباء في المنطقة الشرقية والمصانع التي تعتمد على الغاز في تشغيل عملياتها، حيث شارفت جميع وحدات تخزين المكثفات على الامتلاء، بسبب الإقفال القسري للموانئ النفطية في خليج سرت.