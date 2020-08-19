بايرن يضرب موعدًا مع سان جرمان بنهائي دوري أبطال أوروبا

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بلغ الفريق الألماني بايرن ميونخ الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إثر فوزه على الفرنسي ليون الفرنسي بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدًا مع في المباراة النهائية مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، المتأهل على حساب لايبزيغ الألماني.

وصنع ليون في دقائق المباراة الأولى العديد من الفرص الخطيرة على حارس الفريق الألماني مانويل نوير، إلا أنه عجز عن تسجيل أي هدف.

ومع مرور دقائق الشوط الأول ومن أول هجمة حقيقية على مرمى ليون، نجح سيرجي غنابري بمجهود فردي اخترق به دفاع ليون في تسجيل أول أهداف البايرن بتسديدة قوية في الدقيقة 18.

وبينما جاهد لاعبو ليون لإحراز هدف التعديل، عاد سيرجي غنابري من جديد وأحرز هدفًا ثانيًا عند الدقيقة 33، ليستمر الشوط الأول من المباراة دون أي تغيير بالنتيجة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، سعى ليون إلى تحقيق هدف تقليص الفارق، إلا أن ذلك لم يحدث، في المقابل استطاع البايرن تعزيز هدفي الشوط الأول بهدف ثالث في الدقيقة 88، برأسية المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، قتل به آمال الفريق الفرنسي للوصول إلى النهائي.

وسيواجه بايرن ميونخ نظيره باريس سان جيرمان المتأهل لأول مرة لنهائي دوري الأبطال في تاريخه، يوم الأحد المقبل، على ملعب النور بالبرتغال.