المشري : مستعد للقاء صالح في المغرب شريطة أن يكون اللقاء علنيًا المشري : هناك جهودًا تُبذل برعاية الملك محمد السادس للدفع بالجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن هناك جهودًا تُبذل من طرف المغرب، تحت رعاية الملك محمد السادس من أجل الدفع بالجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية.

وذكر في مداخلة هاتفية، عبر قناة “ميدي 1 تيفي” المغربية، أنه على استعداد للالتقاء بكل الأطراف الليبية الأخرى المتنازع معها، ولاسيما الالتقاء برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في المغرب من أجل الدفع بالحوار بين مختلف الأطراف الليبية.

المشري تطرق إلى زيارته الأخيرة للمغرب، أواخر الشهر الماضي، قائلاً “زرت المغرب، وأعربت عن الاستعداد بلقاء الأطراف الليبية الأخرى المتنازع معها، بشرط أن يكون هذا اللقاء علنيًا، لأن المغرب هو من احتضن الاتفاق السياسي، وليس له تدخلات سلبية في ليبيا، وجميع الأطراف تثق في أن القيادة المغربية تريد الوصول لحل، وليس تحقيق مصالح لطرف على حساب آخر”.

واختتم أنه زيارته إلى المغرب، كانت تتوافق مع زيارة لعقيلة صالح للمغرب أيضًا، مُشددًا على استعداده للقاء معه شريطة أن يكون اللقاء علنيًا، وبضمانات دولية.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أجرى في السادس والعشرين من يوليو الماضي، زيارة رسمية إلى المغرب، التقى خلالها، نظيره المغربي حبيب المالكي، قبل أن يعلن في مؤتمر مشترك مع “المالكي”، عن أنه تقدم بمبادرة إلى المغرب الشقيق لحل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أنها قد تكون مقبولة من الليبيين والأمم المتحدة.

فيما شدد خالد المشري الذي كان يجري هو الأخر، زيارة رسمية للمغرب في ذات التوقيت، على أن اتفاق الصخيرات الموقع في 2015م، هو المرجعية الأساسية لأي حل سياسي.