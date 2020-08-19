المسماري: الجيش لن يفرط في سرت والجفرة ولا يمكن اعتبارهما منطقة منزوعة السلاح

المسماري: الجيش لن يفرط في سرت والجفرة ولا يمكن اعتبارهما منطقة منزوعة السلاح

أخبار ليبيا24

شدد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، على أن الجيش الوطني لن يفرط في سرت والجفرة، ولا يمكن بأي حال أن يتم تحويلهما إلى منطقة منزوعة السلاح.

وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي، أن سرت والجفرة منطقتين آمنتين ولا يوجد فيهما نزاع مسلح حتى يتم تحويلهما لمناطق منزوعة السلاح، مشددًا على أن مناطق منزوعة السلاح يجب أن يكون في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة.

وقال المسماري، إن الحديث عن منطقتي سرت والجفرة منزوعة السلاح الغرض منه تسليمهما “للغزو التركي”، لكي يتمكن من التمدد نحو الشرق باتجاه الموانئ النفطية.

وأردف المسماري، أن الجيش الوطني، جاهز للمعركة وللمواجهة مع أي من كان، ولن ترهبه القوات التركية المدعومة من قطر ماليا وعسكريا والتي تسيطر على موانئ طرابلس ومصراتة والخمس.

وأكد المسماري على أن كل المبادرات والاتفاقيات الموقعة مع الأتراك الآن لا يمكن أن تكون محسوبة على ليبيا في المستقبل، وأن اجتماع وزراء دفاع تركيا وقطر يعتبر “إعلان حرب” على ليبيا.

كما أكد المسماري، أن كل الأسلحة والتجهيزات متوفرة بشكل جيد للجيش الوطني، ولديه القدرة على القتال بكل حرفية في كامل الأراضي الليبية.

وأوضح المسماري، أن قرار القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بشأن النفط، يختص فقط بإفراغ خزانات النفط ومشتقاته في الموانئ النفطية وتصديرها للخارج، وليس إعادة فتح الحقول والتصدير من جديد.

وقال إن قرار فتح الموانئ النفطية جاء نتيجة مفاوضات دامت أسبوعين، مع خبراء ليبيين في مجال النفط، وأن التصدير فقط يتعلق بما هو موجود بالخزانات.