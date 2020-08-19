العسكرية الجزئية طرابلس تمنع “محمد هيثم” وأعضاء جهاز الطب العسكري من السفر

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أخبار ليبيا24

طالب مدير النيابة العسكرية الجزئية طرابلس أيوب العجيلي أمبيرش إدارة الجوازات و الجنسية و شؤون الأجانب بمنع رئيس جهاز الطب العسكري محمد هيثم من السفر و أعضاء الجهاز.

وأوضح أمبيرش في – رسالته – أن منع السفر لهيثم و6 آخرين من أعضاء الجهاز لواء عمر هويدي مدير عام جهاز الطب العسكري، ومحمد حسين سالم مدير إدارة المشروعات في الجهاز، وعمار منصور التائب المراقب المالي، والمهندسين في إدارة المشروعات عبدالحكيم سالم عطية وعدنان البشتي ضمن إطار التحقيقات الجارية و المتعلقة بالتجاوزات المالية التي أفصح عنها ديوان المحاسبة.

وشدد مدير النيابة العسكرية الجزئية طرابلس على وضع المذكورين من ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج مع استلام جوازات سفرهم.

وكان رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك أوقف مسؤولين بجهاز الطب العسكري عن أداء أعمالهم، بينهم مدير الجهاز العام عمر هويدي، بالإضافة إلى التحفظ على حسابات مصرفية لخمس شركات صرفت لها أموال تزيد عن مستحقاتها.

وأوقف قرار شكشك الذي نشر عبر صفحتهم الرسمية على “فيسبوك” كل من المدير العام لجهار الطب العسكري، ومدير إدارة المشروعات بالجهاز صحبة ثلاثة مهندسي إشراف بذات الإدارة، بالإضافة إلى المراقب المالي بالجهاز.

كما قرر رئيس ديوان المحاسبة التحفظ على الحسابات المصرفية لخمس شركات تعمل في قطاع التجهيزات الصحية بمستشفيات الزنتان ونالوت وزوارة، مؤكدا على أن التحفظ على حسابات تلك الشركات سيستمر إلى حين تصحيح وضعها القانوني، “وإرجاع الأموال التي تحصلت عليها دون وجه حق”.

وأمر شكشك بإحالة المسؤولين الموقوفين في جهاز الطب العسكري والشركات المتحفظ عليها، إلى المدعي العام العسكري، والنائب العام كل حسب تخصصه.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أكد دعمه الكامل للأجهزة الرقابية والمحاسبية لإجراء عمليات التحقيق والتفتيش في جميع الملفات المتعلقة بالفساد وإهدار المال العام، وذلك خلال اجتماعه السبت الماضي مع مسؤولي الأجهزة الرقابية والمحاسبية، كما أكد ضرورة تفعيل نظام إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة، والإسراع باعتماد دليل حوكمة شركات القطاع العام.

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