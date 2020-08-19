العسكرية الجزئية طرابلس تمنع “محمد هيثم” وأعضاء جهاز الطب العسكري من السفر
أخبار ليبيا24
طالب مدير النيابة العسكرية الجزئية طرابلس أيوب العجيلي أمبيرش إدارة الجوازات و الجنسية و شؤون الأجانب بمنع رئيس جهاز الطب العسكري محمد هيثم من السفر و أعضاء الجهاز.
وأوضح أمبيرش في – رسالته – أن منع السفر لهيثم و6 آخرين من أعضاء الجهاز لواء عمر هويدي مدير عام جهاز الطب العسكري، ومحمد حسين سالم مدير إدارة المشروعات في الجهاز، وعمار منصور التائب المراقب المالي، والمهندسين في إدارة المشروعات عبدالحكيم سالم عطية وعدنان البشتي ضمن إطار التحقيقات الجارية و المتعلقة بالتجاوزات المالية التي أفصح عنها ديوان المحاسبة.
وشدد مدير النيابة العسكرية الجزئية طرابلس على وضع المذكورين من ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى الخارج مع استلام جوازات سفرهم.
وكان رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك أوقف مسؤولين بجهاز الطب العسكري عن أداء أعمالهم، بينهم مدير الجهاز العام عمر هويدي، بالإضافة إلى التحفظ على حسابات مصرفية لخمس شركات صرفت لها أموال تزيد عن مستحقاتها.
وأوقف قرار شكشك الذي نشر عبر صفحتهم الرسمية على “فيسبوك” كل من المدير العام لجهار الطب العسكري، ومدير إدارة المشروعات بالجهاز صحبة ثلاثة مهندسي إشراف بذات الإدارة، بالإضافة إلى المراقب المالي بالجهاز.
كما قرر رئيس ديوان المحاسبة التحفظ على الحسابات المصرفية لخمس شركات تعمل في قطاع التجهيزات الصحية بمستشفيات الزنتان ونالوت وزوارة، مؤكدا على أن التحفظ على حسابات تلك الشركات سيستمر إلى حين تصحيح وضعها القانوني، “وإرجاع الأموال التي تحصلت عليها دون وجه حق”.
وأمر شكشك بإحالة المسؤولين الموقوفين في جهاز الطب العسكري والشركات المتحفظ عليها، إلى المدعي العام العسكري، والنائب العام كل حسب تخصصه.
وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أكد دعمه الكامل للأجهزة الرقابية والمحاسبية لإجراء عمليات التحقيق والتفتيش في جميع الملفات المتعلقة بالفساد وإهدار المال العام، وذلك خلال اجتماعه السبت الماضي مع مسؤولي الأجهزة الرقابية والمحاسبية، كما أكد ضرورة تفعيل نظام إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة، والإسراع باعتماد دليل حوكمة شركات القطاع العام.