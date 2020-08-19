العامة للكهرباء توضح أسباب إظلام شبكة المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية

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ذكرت دائرة الإعلام في الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء أن حدوث الإظلام التام في شبكة المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة في المنطقة الغربية (أبوكماش – زوارة ).

وأشارت دائرة الإعلام عبر حسابها على “فيسبوك” أن هذا الأمر أدى إلى فصل خطوط تصريف القدرة من محطة الجبل الغربي (الرويس) مما تسبب في حدوث أضرار في بعض دوائر نقل الطاقة.

وأوضحت دائرة الإعلام في الشركة العامة للكهرباء أنه نتج عن هذا الضرر خروج المحطة عن الخدمة وحدوث إظلام تام في شبكة المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية عند تمام الساعة 1:47 من مصراتة شرقًا إلى رأس اجدير غربًا بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية.

وأكدت دائرة الإعلام في الشركة العامة للكهرباء أنه جاري العمل على إعادة بناء الشبكة الكهربائية.