وفاة حالتين وإصابة حالة أخرى بكورونا في شحات

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أعلن مستشفى شحات للأمراض الصدرية – المنصورة اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة من مصابي covid 19 إضافة إلى تسجيل حالة إصابة جديدة ببلدية شحات .

وأوضح مستشفى شحات للأمراض الصدرية في بيان له أن إجمالي الإصابات منذ تسجيل أول حالة في الجبل الأخضر بلغت حتى الآن 24 حالة.