وفاة حالتين وإصابة حالة أخرى بكورونا في شحات
أخبار ليبيا24
أعلن مستشفى شحات للأمراض الصدرية – المنصورة اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة من مصابي covid 19 إضافة إلى تسجيل حالة إصابة جديدة ببلدية شحات .
وأوضح مستشفى شحات للأمراض الصدرية في بيان له أن إجمالي الإصابات منذ تسجيل أول حالة في الجبل الأخضر بلغت حتى الآن 24 حالة.
وأشار مستشفى شحات إلى أن الحالات النشطة 9 حالات وحالات التعافي بلغت 12 حالة، فيما سجلت عدد 3 حالات وفاة.
وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن يوم الأمس الإثنين أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا قد وصلت إلى 8575 حاله النشطة منها 7453 حالة فيما تعافت 969 حاله وسجلت 157 وفاة.