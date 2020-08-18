نادي الأنوار يعلق نشاطه الرياضي لعشرة أيام

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أعلن نادي الأنوار بمدينة الأبيار إيقاف النشاط الرياضي بالنادي و لفترة عشرة أيام ابتداءاً من اليوم الثلاثاء.

وجاء هذا القرار عقب إصدار الحظر من قبل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بسبب تفشي الفيروس في عدة مدن ليبة.