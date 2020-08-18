نادي الأنوار يعلق نشاطه الرياضي لعشرة أيام
أخبار ليبيا24
أعلن نادي الأنوار بمدينة الأبيار إيقاف النشاط الرياضي بالنادي و لفترة عشرة أيام ابتداءاً من اليوم الثلاثاء.
وجاء هذا القرار عقب إصدار الحظر من قبل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بسبب تفشي الفيروس في عدة مدن ليبة.
وكانت الأنشطة الرياضية المختلفة قد عادت للنادي منذ فترة مايقرب الشهر خاصة لفرق كرة القدم بالنادي.
وكان الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأنوار أول فريق عاد للتدريبات كما خاض لقاء ودي نهايه الشهر الماضي جمعه بفريق القيروان وانتهى بالتعادل الإيجابي (1 – 1).