قالن يقول إن تركيا تريد حلًا سلميًا في ليبيا

قالن يقول إن تركيا تريد حلًا سلميًا في ليبيا تركيا تواصل إرسال المرتزقة وبناء القواعد العسكرية في ليبيا

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ادعى متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن تركيا وقطر وبعض البلدان الأخرى تتواجد حاليا في ليبيا، بهدف دعم مبادرة الحل السياسي، وأن أنقرة لا تفضل الحل العسكري في أي بقعة من البلد.

وترسل تركيا المرتزقة السوريين إلى ليبيا للقتال لصالح حكومة الوفاق التي تمتلك مجموعات مسلحة ذات ولاءات متعددة، إضافة إلى بناء قواعد عسكرية في غرب البلاد.

وقال قالن، إن مدينتي سرت والجفرة تشهدان منذ نحو عام، حشودات عسكرية كبيرة، وأن هذا الأمر يبعث القلق، ويشكل تهديدا على وحدة الأراضي الليبية وإحلال السلام فيها.

وصرح قالن أن تركيا لا تريد الدخول في مواجهة مع أي دولة على الأراضي الليبية، معربا عن اعتقاده بإمكانية مصر لعب دور بنّاء في ليبيا، على اعتبار أنهما دولتان جارتان.