رئيس حرس المنشآت النفطية يعلن فتح الموانئ النفطية

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

أعلن رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي، فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط والنفط الخام المخزن، وذلك بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.

وأوضح المغربي في بيان له اليوم الثلاثاء، أن فتح الموانئ النفطية جاء من أجل إتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب لتشغيل المحطات الكهربائية ورفع المعانة عن كاهل المواطن والمحافظة على البنية التحتية للموانئ والمعدات والمنشآت القائمة، ونظرًا لاستمرار تكاثف المصاحبة للغاز الذي أدى إلى تجاوز القدرة التخزينية، مما يتسبب في عدم توفير الغاز بالكميات المطلوبة لشركة الكهرباء.

وقال المغربي: “بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، وبعد الاجتماع الذي عقد مع عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي ورئيس شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان يوم الأحد الماضي”.

وأشار المغربي، إلى ما جرى مناقشته في الاجتماع من مواضيع تخص قطاع النفط والغاز والأوضاع الراهنة والمتعلقة بعدم توفر الطاقة الكهربائية وانقطاعات التيار الكهربائي المستمرة ما أثر على الحياة اليومية للمواطن وتحقيقًا لرفع المعاناة عن المواطن بشتي نواحي الحياة والحفاظ على البنية التحتية بمناطق الإنتاج والتصدير والمحافظة على المنشآت النفطية من خزنات وأنابيب النفط والغاز ومعدات التنقيب وغيرها في تلك المناطق.