بودبوس يكشف عن أسراره مع حمام الأنف

بودبوس : تلقيت عدة عروض ولكني مرتبط بعقد مع الأهلي بنغازي

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أخبار ليبيا 24 – رياضة

قال اللاعب الدولي إبراهيم بودبوس المحترف في صفوف فريق “حمام الأنف التونسي” إنه لم يتلقى مرتباته منذ 3 أشهر .

وعن عدم تواجده مؤخرا في التشكيله الأساسية، قال في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 إن السبب يعود لتغيير مدرب حمام الأنف .

وختم تلقيت عدة عروض ولكني مرتبط بعقد مع الأهلي بنغازي، وفي حالة تأخر الدوري الليبي سوف أكمل الموسم في تونس أو السعودية .

وانتقل بودبوس لحمام الأنف يناير الماضي قادمًا من الأهلي بنغازي بعقد أعاره وقدم أداء مميزا مع الفريق لكنه فقد مكانه في التشكيلة الأساسية بعد عودة الدوري التونسي عقب جائحة كورونا .

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