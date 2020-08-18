بمعزل عن السراج.. بن غربية يعلن تشكيل هيئة جهاز الحرس الوطني بن غربية : الجهاز لن يضم أي شخص لهم ولاء للقذافي أو حفتر أولا يؤمن بثورة فبراير

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف القائد الميداني بمليشيات الوفاق، الطاهر بن غربية، اليوم الثلاثاء، عن أن الاجتماعات المكثفة المتعلقة بإنشاء جهاز الحرس الوطني الأيام الماضية، وضعت اللبنة الأولى للجهاز، باختيار رئيس اللجنة ونائب الرئيس ومقرر للجلسة، إضافة إلى تشكيل قانون متكامل من فريق استشاريين، فضلاً عن تشكيل لجنة القبول التي ستكون مهمتها اختيار عناصر الجهاز.

بن غربية أضاف – خلال مداخلة عبر قناة “التناصح” الداعمة للجماعات الإرهابية – “لجنة القبول ستكمل برنامجها الأيام القليلة المقبلة؛ لتبدأ في استيعاب الثوار والمقاتلين المنضمين تحت عملية بركان الغضب”.

وتابع “قمنا أيضًا بتشكيل اللجنة الإعلامية تحت رئاستي مع فريق متكامل من الشباب التابعين للإعلام الحربي ومستشارين إعلاميين”، مُردفا: “بدأنا بالفعل في الترتيبات”.

وأوضح بن غربية، الذي قدمته قناة التناصح بصفة رئيس المكتب الإعلامي بالحرس الوطني، أنه تم إنشاء مكاتب لكل لجنة خاصة بالجهاز، ووضع برنامج عمل متكامل، مُشيرًا إلى أن جهاز الحرس الوطني حجمه كبير جدًا ويحتاج إلى مدة زمنية كبيرة للانتهاء من تشكيله كاملاً.

ولفت، إلى أنهم اتخذوا قرار البدء بالعمل “خطوة خطوة وبثبات”، حسب تعبيره، وأنهم بدأوا في مراسلات الدولة الليبية بشأن الجهاز، في إشارة إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وتمنى بن غربية، أن تكون الدولة الليبية جاهزة لاستقبال الحرس الوطني وأيضا تذليل الصعاب، كاشفًا عن أنه حتى هذا اللحظة لم يطرق أحد من المجلس الرئاسي أبوابهم أو تواصل معهم لمتابعة خطوات التجهيز.

واستطرد “نحن نُقدر انشغال الدولة الليبية، لذلك سنبادر نحن بطرق أبواب المجلس الرئاسي لأن الحرس الوطني جاء وفق قانون صادر عن جهة تشريعية وقانون 2 لسنة 2015م”، مجددًا قوله “نريد دعم الرئاسي لأنه يتبع القائد الأعلى للجيش الليبي”.

وأردف “جهاز الحرس الوطني فيه خير للبلاد وخير لمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات البلاد”، مُشددًا على أنه سوف يقضي على الفساد المستشري بالبلاد، مُستفيضًا “وهذا سيمس المواطن وكل أطياف المجتمع الليبي ويعود عليه بخير أكثر من أي شي آخر لأنه سيكون مُلم بكل شيء”.

وأكد بن غربية أن جهاز الحرس الوطني لن يستثني أحد من الشباب لأنه يستهدف مساهمتهم ليكونوا عناصر فاعلة به، منوهًا إلى أن الجهاز لن يكون سيف مُسلط على الشعب وأنه سينقل البلاد من الفوضى والفساد إلى الدولة ويحافظ على مدنيتها، مطالبًا الدولة الليبية والجميع الوقوف معهم.

وختم بن غربية، مداخلته بالتشديد على أن جهاز الحرس الوطني لن يضم أي أشخاص لهم ولاء لنظام القذافي، أو أي شخص في الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر الذي وصفه بـ”مدمر البنية التحتية وقاتل النساء”، أو أي شخص لا يؤمن بثورة 17 فبراير، مردفًا “17 فبراير ليس اسم بل إنها الدولة المدنية حرية التعبير وحرية الإنسان، 17 فبراير النقلة النوعية للشعب الليبي من الفقر والذل والجهل إلى الدولة المدنية العصرية”، على حد وصفه .