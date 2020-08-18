انتخابات بلدية في غات

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بدأ الناخبون اليوم الثلاثاء التوجه إلى مراكز الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي لبلدية غات. وقالت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين على تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، بعدد (10) مراكز و(34) محطة.

وأضافت، أن 11.358 ألف ناخب سيدلون بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي واختيار من يمثلهم في المجلس البلدي غات، حيث تم توفير كافة احتياجات المراكز لضمان عملية اقتراع آمنة في ظل وجود جائحة كورونا وتطبيق الاجراءات الاحترازية بالخصوص.

بدورها قالت، اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي غات، إن نسبة المشاركة الكلية للمقترعين بلغت حتى الآن 13 بالمئة بينها 16 بالمئة رجال و10 بالمئة نساء، مشيرة إلى أن عملية الاقتراع ستتواصل إلى الساعة السادسة مساء.