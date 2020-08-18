المريمي: تركيا وقطر تواصلان دعم الإرهاب في ليبيا المريمي: زيارة وزيري دفاع تركيا وقطر إلى طرابلس دليل على دعم الدولتين للإرهاب

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اعتبر المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أن زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري إلى العاصمة طرابلس إنها رسالة واضحة لاستمرار دعمهما للمليشيات والمجموعات الإرهابية الموجودة في ليبيا.

وأكد المريمي، عبر فضائية “المحور” المصرية، أن تواجد وزيري الدفاع التركي والقطري في نفس اليوم في طرابلس اليوم دليل على دعمهما المليشيات الموجودة في طرابلس.

وأجرى وزيري الدفاع التركي، خلوصي آكار ونظيره القطري، خالد العطية، الإثنين، زيارة إلى العاصمة طرابلس، التقيا خلالها مع المسؤولين في حكومة الوفاق، وعلى رأسهم رئيس الحكومة فائز السراج.

وتناولت المحادثات، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحشيد العسكري شرق سرت ومنطقة الجفرة، كما تطرقت إلى مجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لقوات حكومة الوفاق، إضافة إلى آليات التنسيق بين وزارات الدفاع في الدول الثلاث.