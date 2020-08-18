العريبي: برج الأمل استقبل كافة الحالات الحرجة لكورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية عن تحويل الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى برج الأمل في بنغازي، والإبقاء على الحالات المتوسطة التي تحتاج إلى رعاية طبية في مستشفى الهواري العام.

وأرجعت رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الدكتورة فتحية العريبي، ذلك في إيجاز للجنة اليوم الثلاثاء، إلى وجود خلل في البنية التحتية بمستشفى الهواري، الأمر الذي دعا وعلى وجه السرعة إلى نقل الحالات الصعبة والذين يحتاجون إلى تنفس اصطناعي إلى برج الأمل.

وكلفت العريبي يوم الخميس الماضي الدكتور أحمد عبد الله محمد الأوجلي بإدارة برج الأمل “البرج الثالث” بمركز بنغازي الطبي، وكذا محمد القناشي نائبًا أول، ووليد العقوري نائبًا ثانيًا.

والبرج الثالث تم افتتاحه قبل 3 أشهر بسعة سريرية 250 سريرا إيوائيا و64 سرير عناية فائقة، ويضم خدمات طبية من غرف عمليات وغرف العناية الفائقة وأقسام إيوائية أيضا غرف أيواء للعناصر الطبية والطبية المساعدة، ويعتبر مثاليا جدا لاستقبال الحالات كونه يضم أبواب خاصة به، ومعزول عن الأبراج، وعن المستشفى أيضا، وله موقف بمساحة كبيرة خاص بالسيارات.

يشار إلى أن معمل كوفيد 19 في مركز بنغازي الطبي أعلن أمس الإثنين عن تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا، وحالتي وفاة.