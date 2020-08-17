رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يطمئن على الأوضاع الصحية في طبرق

رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يطمئن على الأوضاع الصحية في طبرق

أخبار ليبيا24

أجرى رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري اتصالا هاتفيا مع مدير مركز طبرق الطبي فرج الجالي للاطمئنان على الأوضاع الصحية في المدينة بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بمرض الكورونا ( كوفيد 19 ).

واستمع العقوري لشرح وافي من مدير المركز اطلاع خلاله على الأوضاع الصحية ومجهودات القطاع الصحي في المدينة لمواجهة الوباء.

وأكد رئيس لجنة الخارجية حرص لجنة الخارجية على متابعة جهود مكافحة المرض بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية مضيفا أن مجلس النواب حريص على متابعة اللجنة العليا لمكافحة الكورونا وتقديم كل دعم ممكن لهم في عملهم لمواجهة المرض.

وجدد العقوري التأكيد أنه بتظافر جهود جميع السلطات والمواطنين سيتم تجاوز هذه الموجة الجديدة من الوباء .