حكومة الوفاق تطلب من تركيا وقطر إرسال المزيد من المستشارين العسكريين

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أجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار ونظيره القطري، خالد العطية، اليوم الإثنين، زيارة إلى العاصمة طرابلس، في إطار استمرار الدعم لحكومة الوفاق.

واستقبال الوزيران، لدى وصولهما إلى قاعدة معيتيقة، وكيل وزير الدفاع بحكومة الوفاق، عميد صلاح الدين النمروش، حيث شاركوا في مأدبة الغداء بالقيادة العسكرية.

وقال النمروش، في تصريحات عقب الزيارة، إنه اتفق مع وزيري الدفاع التركي والقطري على التعاون الثلاثي في بناء المؤسسة العسكرية في مجالي التدريب والاستشارات، وإرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا.

وتدعم تركيا وقطر حكومة الوفاق وتمدهما بالمعدات العسكرية إضافة إلى مرتزقة من جنسيات متعددة، في إطار مواجهة الجيش الوطني الليبي.

بدوره أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وفقًا لوكالة الأناظول، وقوف أنقرة إلى جانب حكومة الوفاق، حيث تأتي زيارته للعاصمة لبحث الأنشطة المنفذة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين بين أردوغان والسراج بشأن التعاون الأمني والعسكري.