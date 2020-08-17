حفتر يبحث توفير احتياجات المواطن والشبكة الكهربائية من المحروقات

أخبار ليبيا24 – متابعات

بحث القائد العام للقوات المُسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، احتياجات الشبكة الكهربائية توفير أولويات المواطن من المحروقات مع مسؤولين بقطاع النفط في بنغازي.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده حفتر أمس الأحد في مدينة بنغازي، مع عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان.

وناقش الاجتماع، العديد من النقاط التي تخص القطاع النفطي ومن ضمنها دور القطاع وقدرته على توفير أولويات المواطن من المحروقات بما يُمكّن من تغطية احتياجات الشبكة الكهربائية، بحسب ما ذكر مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.