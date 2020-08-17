حفتر يبحث الوضع الإنساني مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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بحث القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين في بنغازي، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير.

ووفقًا لمكتب إعلام القيادة العامة؛ فقد جرى خلال هذا اللقاء مناقشة الأوضاع الإنسانية التي تمر بها ليبيا وبعض المناطق المُتضرّرة بسبب الحرب القائمة ضد الإرهاب والمليشيات التابعة للغزو التركي.

كما جرت مناقشة سُبل التعاون الإنساني، وما يمكن أن تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأوضاع الراهنة للبلاد.