جهاز النهر: الليلة تصل المياه إلى طرابلس
أخبار ليبيا24
أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل جفارة صباح اليوم الإثنين عن بدء تدفق المياه نحو العاصمة طرابلس، عقب تشغيل إحدى المضخات بمحطة الضخ ترهونة.
وتوقع جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة وصول المياه للعاصمة طرابلس الليلة، مؤكدًا أنه تم الكشف والتحقق من مكان التسريب في محطة تدفق المياه طريق المطار وأسبابه وتحديد الاحتياجات في االمحطة.
وأكد الجهاز أن هذه الأعمال جاءت في ، إطار التعاون المشترك مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي طرابلس وتم تشكيل فريق عمل مشترك ضم عدد من مهندسي وفنيي إدارات منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي و الشركة العامة للمياه والصرف الصحي طرابلس.