جهاز النهر: الليلة تصل المياه إلى طرابلس

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أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل جفارة صباح اليوم الإثنين عن بدء تدفق المياه نحو العاصمة طرابلس، عقب تشغيل إحدى المضخات بمحطة الضخ ترهونة.

وتوقع جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة وصول المياه للعاصمة طرابلس الليلة، مؤكدًا أنه تم الكشف والتحقق من مكان التسريب في محطة تدفق المياه طريق المطار وأسبابه وتحديد الاحتياجات في االمحطة.