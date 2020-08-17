جامعة مصراتة تحدد موعد عودة الدراسة

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أعلنت جامعة مصراتة أن عودة الدراسة في كليات الجامعة ستكون بداية من 01 أكتوبر 2020 مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحماية من فيروس كورونا.

وكشفت جامعة مصراتة في بيان لها أن عودة الدارسة ستكون على مراحل بحيث تكون الفترة من 01 سبتمبر 2020م إلى 30 سبتمبر 2020 لمعالجة أوضاع الطلاب المتحصلين على “غير مكمل” قبل إيقاف الدراسة.