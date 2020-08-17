تسييري طبرق يمدد إغلاق صالات الأفراح ويمنع إقامة المآتم بعد تفشي كورونا

أخبار ليبيا24- خاص

مدد المجلس التسييري لبلدية طبرق الأحد فترة إغلاق صالات الأفراح ومنع المآتم لمدة إسبوعين بعد تفشي فيروس كورونا ووصول أعداد المصابين إلى أكثر من 100 إصابة في أقل من شهر من اكتشاف أول حالة.

وأشار كتاب المجلس التسييري الذي تحصلت “أخبار ليبيا24” على نسخة منه إلى الاجتماع الذي عقد في بداية اغسطس وإلى المؤتمر الصحفي للجنة الاستشارية السبت بشأن انتشار الوباء في المناسبات الاجتماعية.

وقرر المجلس التسييري إغلاق صالات الأفراح ومنع إقامة المآتم وإغلاق التشاركيات الخاصة بتأجير الخيم والكراسي وغيرها للمناسبات الاجتماعية، وتمديد إغلاق سوق الجمعة بنفس المدة.

وشدد المجلس التسييري على منع التردد على الإدارات بدون ارتداء الكمامات وعلى الإدارات تقليل عدد الموظفين ماعدا الجهات الأمنية والخدمية.

وطالب المجلس التسييري لبلدية طبرق كل المواطنين بتحقيق التباعد الاجتماعي، مشددًا على شركة الخدمات العامة ضرورة تكثيف جهدها بنقل القمامة.

ودعا المجلس التسييري لبلدية طبرق إلى إعلام الجهات الأمنية والمباحث العامة والحرس البلدي بتكثيف الدوريات بالإضافة إلى القوات المسلحة والدعم المركزي والكتيبة 104 لتفعيل قفل الصالات وفق الاتفاق مع القوات المسلحة.