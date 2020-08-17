تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا ووفاة 8 حالات

أخبارليبيا24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا أمس الأحد، بعد أن تسلم 2923 عينة من مختلف أنحاء البلاد.

كما سجل المركز، بحسب ما نشر في بيانه الصادر فجر الإثنين، وفاة ثمان حالات جراء فيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 39 حالة إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 8172 حالة، وذلك منذ ظهور الإصابة الأولى بالبلاد في 24 مارس الماضي.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا قد سجلت تعافى 933 مصابًا من الفيروس ولازالت 7086 حالة نشطة، إلى جانب تسجيل 153 حالة وفاة.