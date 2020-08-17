تسجيل ثالث حالة شفاء من كورونا في سرت

تسجيل ثالث حالة شفاء من كورونا في سرت

أخبار ليبيا24

أعلن رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا بسرت الدكتور علي حمد الزرقاء اليوم الإثنين عن شفاء الحالة المرضية الثالثة المصابة بفيروس كورونا في سرت .

وأوضح الزرقاء في بيان صحفي أن إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة في سرت هي 10 حالات مبينا أنها سجلت بعد اختيار 1600 عينة اشتباه.