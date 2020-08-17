تسجيل ثالث حالة شفاء من كورونا في سرت
أخبار ليبيا24
أعلن رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا بسرت الدكتور علي حمد الزرقاء اليوم الإثنين عن شفاء الحالة المرضية الثالثة المصابة بفيروس كورونا في سرت .
وأوضح الزرقاء في بيان صحفي أن إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة في سرت هي 10 حالات مبينا أنها سجلت بعد اختيار 1600 عينة اشتباه.
وكشف رئيس اللجنة الاستشارية الطبية سرت عن تسجيل حالتين وفاة بسبب فيروس كورونا في مدينة سرت.
وعن قسم العزل بسرت قال الزرقاء “القسم يعمل على مدار 24 ساعة ومجهز بأربعة أجهزة تنفس صناعي و 13 سرير إيوائي “
وطالبرئيس اللجنة المواطنين في مدينة سرت باتباع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا وذلك بلبْس الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط.