بنغازي.. يوم ضرب الإرهاب القنصلية المصرية في ظل الإرهاب.. استهداف البعثات الدبلوماسية سيناريو تكرر أكثر من مرة في ليبيا

أخبار ليبيا24-خاصّ

منذ تسللها إلى ليبيا عام 2011 عملت التنظيمات الإرهابية المتطرفة، إلى عزل ليبيا عن محيطها الإقليمي والعالمي؛ عبر شن هجمات متعددة للبعثات الدبلوماسية للدول العربية والأجنبية، لدفع تلك الدول إلى سحب بعثاتها وبالتالي جعل البلاد في معزل عن التواصل مع العالم عبر تلك البعثات.

وقد شنت التنظيمات الإرهابية، قبل عدة أعوام، هجمات متعددة على مقار البعثات الدبلوماسية للدول العربية والأجنبية، التي لم تشهد الحماية الكافية، بسبب انهيار أجهزة الدولة الأمنية في تلك الفترة، بهدف إجبارها على مغادرة البلاد، وهو ما حدث فعلًا إلى يومنا الحاضر، حيث إن الغالبية العظمى منها غادر ليبيا، واتخذت من دول الجوار الليبي، خاصة تونس مقرًا لأعمالها.

هذا الأمر بطبيعة الحال زاد من معاناة الليبيين، خاصة الطامحين للسفر إلى الخارج من أجل التجارة والدراسة والسياحة والعلاج، في الحصول على التأشيرات.

وفي سيناريو مشابه للهجمات على مقرات البعثات الدبلوماسية، تعرض مقر القنصلية العامة المصرية في بنغازي، لهجوم بعبوة ناسفة يوم السبت 17 أغسطس 2013، ما أسفر عن حدوث أضرار مادية محدودة بالمقر الواقع وسط حي الفويهات.

وبحسب إفادة، متحدث أمني في بنغازي، آنذاك، فقد حدث الانفجار، ألقى مجهولون يستقلون سيارة عبوة ناسفة على القنصلية المصرية، تسببت في سقوط جزء من السور المحيط بمبنى القنصلية وإحداث أضرار محدودة بسيارات متوقفة أمام المبنى.

وقد أعلنت الخارجية المصرية لاحقا عن إجلاء جميع العاملين المصريين “الرسميين” في القنصلية لمصرية نتيجة الهجمات المتكررة التي تعرضت لها.

وتعرّضت سفارات وقنصليات أجنبية بليبيا لهجمات خلال نفس العام، خاصة في بنغازي، التي عانت قبل تحريرها في 2017 أوضاعا أمنية متردية، جراء انتشار مليشيات التنظيمات الإرهابية، التي سعت من خلال عمليات التفجير والخطف والقتل إلى تحقيق أهداف خاصة.

لقد سيطرت التنظيمات الإرهابية على بنغازي، وسادت خلال تلك الفترة، اضطرابات أمنية، وتعرض الكثير من الأجانب العاملين في ليبيا إلى عمليات اختطاف أو اغتيال، كما وتورطت في أعمال عنف ضد السكان في بنغازي ونفذت تفجيرات إرهابية طالت مدنيين وعسكريين.

لقد كادت بنغازي، أن تتحول إلى بؤرة لنشر الإرهاب والتطرف، بسبب سطوة التنظيمات المتشددة، مثل القاعدة وداعش، على الدولة، حيث دأبت تلك التنظيمات على إقامة معسكرات تدريب للعناصر المتطرفة القادمة من عدة دول، بهدف إرسالهم باتجاه دول الجوار، مستغلة المجال الجغرافي الحيوي الذي تشغله ليبيا.

وفي ظل سيطرة الإرهابيين، تحولت بنغازي وليبيا عمومًا بشكل تدريجي إلى دولة فاشلة، حيث كان هم تلك الجماعات هو خدمة أجنداتها الخاصة التي تعمل من أجلها، وتتناقض بشكل جذري مع المصلحة الوطنية للبلاد الغنية بالثروات وشعبها الطامح للعيش في استقرار وازدهار وتنمية.

لقد عانت بنغازي لسنوات، من عنف غير مسبوق في تاريخها تحت راية تنظيمات ذات أفكار وعقائد غريبة عن تقاليد أهلها وقيمهم الأخلاقية الإسلامية العريقة.

وبعدما كاد وجود التنظيمات الإرهابية في المدينة أن يقضي على أمل الازدهار والاستقرار، انتفض الليبيين في بنغازي جنبًا إلى جنب مع ما تبقى من مؤسسة الجيش الوطني الليبي، في وجه تلك الآفة المدمرة، التي خلّفت خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير الهياكل الأساسية للدولة وخروج البعثات الدبلوماسية منها.

لقد ألحق الإرهاب خسائر فادحة، لكن وبفضل الحرب ضده الانتصارات المتتالية لسنوات التي حققها الليبيين في بنغازي بعد محاربتهم لتلك الجماعات الفاسدة فكريًا وعقائديًا وطردها؛ واستعادت أجهزة الدولة من إعادة تكوينها وممارسة مهامها؛ فإن بنغازي تشهد اليوم استقرارًا أمنيًا، انعكس على الحياة العامة ومهد من جديد لإقامة المشاريع والأنشطة التنموية بمختلف المجالات.