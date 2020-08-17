المشري يصف حكومة الوفاق وتركيا وقطر بـ “محور الخير”

أخبار ليبيا24

وصف رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، اليوم الإثنين، تحالف حكومة الوفاق وتركيا وقطر بـ “محور الخير”، وذلك عقب لقاءه بوزيري دفاع تركيا، خلوصي أكار، وقطر، خالد العطية، اللذان أجريا زيارة إلى العاصمة طرابلس.

وقال المشري، في تغريدة على تويتر، “نستضيف اليوم شركاءنا وحلفاءنا الذين آمنوا معنا برفعة واستقرار وازدهار هذا الوطن العزيز”، مرفقًا التغريدة بوسم “محور الخير”.

وتدعم تركيا وقطر حكومة الوفاق، وترسل لها المعدات العسكرية والمرتزقة من مختلف الجنسيات، مما زاد زيادة زعزعة الأوضاع في ليبيا.

وأثناء الزيارة وزيرا دفاع الدولتين، طالبت حكومة الوفاق، تركيا وقطر، بمزيد من التدخل العسكري، في ليبيا من خلال إرسال مزيد من المستشارين العسكريين، حيث ذكر وكيل وزارة الدفاع بحكومة السراج، عميد صلاح الدين النمروش، في تصريحات عقب الزيارة، إنه اتفق مع وزيري الدفاع التركي والقطري “على التعاون الثلاثي في بناء المؤسسة العسكرية في مجالي التدريب والاستشارات، وإرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا”.

ومهدت حكومة الوفاق، عن طريق تركيا وقطر دخول المرتزقة الحاملين لعدة جنسيات إلى ليبيا وتدشين قواعد عسكرية لتركيا في غرب البلاد.