الشباب والرياضة تناقش مع بلدية بنغازي الاستعدادات لفاعليات “بنغازي عاصمة الشباب العربي 2022”

الشباب والرياضة تناقش مع بلدية بنغازي الاستعدادات لفاعليات “بنغازي عاصمة الشباب العربي 2022”

أخبار ليبيا24

ناقش رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الليبية سالم بوزريدة اليوم الإثنين مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري الاستعدادات لتجهيز البرنامج التنفيذي لفاعليات اختيار مدينة بنغازي عاصمة الشباب العربي لعام 2022.

واستعرض بوزريدة ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي خلال جلسة النقاش في ديوان بلدية بنغازي التي حضرها عضو المجلس التسييري للبلدية ومسؤول ملف الشباب والرياضة بالبلدية إدريس غيث قدورة و مدير مكتب رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي الإجراءات المُتعلقة بصيانة مقر بيوت الشباب.

وكانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي انعقدت خلال عام 2017 م قد اختارت بنغازي عاصمة الشباب العربي لعام 2022 وتم تكليفها بتنظيم تجمع شبابي عربي.